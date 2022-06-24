В центре Перми пешеходам разрешат гулять по проезжей части

Пермякам разрешат ходить по автодороге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Перми одну полосу дороги на улице Петропавловской отдадут пешеходам. Как пояснили в мэрии, из-за реконструкции городской эспланады рабочие закроют тротуар, поэтому автомобилистам придется потесниться.

«Со 2 до 18 июля будет временно ограничено движение транспорта по улице Петропавловской на участке от улицы Борчанинова до автобусной остановки „Попова“. Во время работ будет полностью закрыт тротуар, поэтому одна полоса дороги будет отдана для движения пешеходов», — говорится на сайте администрации Перми. Аналогичное ограничение будет действовать с 19 июля до 3 августа на участке Петропавловской от автобусной остановки «Попова» до улицы Попова.

Работы будет выполнять ООО «ТехДорГрупп». Подрядчик должен обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистов просят планировать пути объезда.