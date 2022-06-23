Уроженке ХМАО отказали в оплате учебы в итальянском вузе

24 июня 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Югорчанке отказывают в продолжении учебы в Милане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Югорчанка, которая учится в Милане, не может оплатить учебу в вузе из-за наложенных на Россию западных санкций. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал ее отец. «Моя дочь закончила бакалавриат Бауманки с отличием, а потом поступила в миланский политех в магистратуру. У нее есть вид на жительство в Италии, счет в банке. И вот сейчас пришло время заплатить за следующий учебный год, порядка 12 тысяч евро. Но ее счет заблокирован, поскольку она гражданка России. Деньги ей мы перевести не можем, поскольку европейцы отказываются подтверждать легальность происхождения денег из России. Она пытается объяснить, что эти деньги дают ей родители на учебу. Но в банке ей говорят — принесите справку из института. А в вузе отвечают — сначала заплатите, а потом мы выдадим справку. В общем, круг замкнулся», — рассказал отец. Он также добавил, что в других европейских банках дочери также отказывают в открытии счета. «В Европе сейчас наблюдается приступ русофобии. Ей предлагают отречься от России и только в таком случае готовы идти на какой-то диалог. Притом, что мой дочь абсолютно аполитичный человек. Занимается наукой в области физики. Это круг ее интересов», — резюмировал югорчанин. Запад ввел против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Югорчанка, которая учится в Милане, не может оплатить учебу в вузе из-за наложенных на Россию западных санкций. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал ее отец. «Моя дочь закончила бакалавриат Бауманки с отличием, а потом поступила в миланский политех в магистратуру. У нее есть вид на жительство в Италии, счет в банке. И вот сейчас пришло время заплатить за следующий учебный год, порядка 12 тысяч евро. Но ее счет заблокирован, поскольку она гражданка России. Деньги ей мы перевести не можем, поскольку европейцы отказываются подтверждать легальность происхождения денег из России. Она пытается объяснить, что эти деньги дают ей родители на учебу. Но в банке ей говорят — принесите справку из института. А в вузе отвечают — сначала заплатите, а потом мы выдадим справку. В общем, круг замкнулся», — рассказал отец. Он также добавил, что в других европейских банках дочери также отказывают в открытии счета. «В Европе сейчас наблюдается приступ русофобии. Ей предлагают отречься от России и только в таком случае готовы идти на какой-то диалог. Притом, что мой дочь абсолютно аполитичный человек. Занимается наукой в области физики. Это круг ее интересов», — резюмировал югорчанин. Запад ввел против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки правительства.