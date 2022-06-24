Франция ответила на благодарность «Уралвагонзавода» за САУ CAESAR

25 июня 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Франция оправдалась за потерянные ВСУ артиллерийские установки CAESAR Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генштаб Франции попытался оправдаться после появления данных о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине. «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) ранее в своем Telegram попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Эммануэлю Макрону за подаренные САУ, так как они «в хозяйстве пригодятся», и пообещал их «разобрать». «Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной», — приводит слова представителя Генштаба издание Independant. В ведомстве также добавили, что «штаб полностью опровергает эту информацию», однако никакой информации, опровергающей захват французских САУ силами РФ, не привели. Франция вместе с остальными странами Запада оказывает Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации республики. Ранее в газете The New York Times вышла статья о том, что западное вооружение, поставляемое на Украину, местами наносит больше вреда, чем пользы. Также сказано, что беспокойство вызывает ущерб, который наносится Западу в связи с поставками оружия. 17 июня Страны Запада договорились между собой не поставлять Киеву определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Генштаб Франции попытался оправдаться после появления данных о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине. «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) ранее в своем Telegram попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Эммануэлю Макрону за подаренные САУ, так как они «в хозяйстве пригодятся», и пообещал их «разобрать». «Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной», — приводит слова представителя Генштаба издание Independant. В ведомстве также добавили, что «штаб полностью опровергает эту информацию», однако никакой информации, опровергающей захват французских САУ силами РФ, не привели. Франция вместе с остальными странами Запада оказывает Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации республики. Ранее в газете The New York Times вышла статья о том, что западное вооружение, поставляемое на Украину, местами наносит больше вреда, чем пользы. Также сказано, что беспокойство вызывает ущерб, который наносится Западу в связи с поставками оружия. 17 июня Страны Запада договорились между собой не поставлять Киеву определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки.