RTBF: жители Бельгии устали от пьянства украинских беженцев

25 июня 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Бельгийские арендодатели готовятся к выселению украинских беженцев, сообщают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Жители Бельгии, принимающие в своих домах украинских беженцев, столкнулись с пьянством и неуважением со стороны постояльцев. Граждане просят муниципалитеты найти новых арендодателей для украинцев. Материал об этом опубликовал бельгийский телеканала RTBF. «Есть истории о разногласиях или даже о необходимости наладить свою личную жизнь. Мэр Везембек-Оппема заходит так далеко, что говорит о некоторых скверных поступках. Фредерик Пети упоминает, среди прочего, случаи пьянства или отсутствие уважения и вежливости», — сообщает телеканал. Обращения граждан по поводу поиска новых арендодателей, по словам авторов, также связано с началом сезона отпусков. «Эта ситуация будет связана, в частности, с приходом лета. Многие семьи, которые хотят поехать в отпуск, очевидно, не хотят оставлять свои дома в распоряжение беженцев», — говорится в статье. Муниципалитеты, в свою очередь, считают, что сделали все возможное, самостоятельно организовав пункты приема беженцев. Выделяемой правительством финансовой поддержки недостаточно, так как возможности муниципалитетов ограничены, резюмировали авторы. Ранее бельгийский политолог заявлял, что в стране растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. В то же время в польских СМИ появилась информация о том, что с 1 июля государство перестанет выдавать по 40 злотых беженцам на питание и проживание. По мнению профессора Петра Длугоша, таким образом страна предлагает украинцам вернуться на родину. По данным болгарского телевидения bTV News, беженцев начнут выселять из отелей, находящихся на берегу моря, и будут перевозить в отдельные базы. Также сообщалось, что в Европе создают фейки о беженцах, чтобы остановить их поток в западные страны, пишут «Дни.ру». На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее многие жители Украины уехали из страны преимущественно в страны Европейского союза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Жители Бельгии, принимающие в своих домах украинских беженцев, столкнулись с пьянством и неуважением со стороны постояльцев. Граждане просят муниципалитеты найти новых арендодателей для украинцев. Материал об этом опубликовал бельгийский телеканала RTBF. «Есть истории о разногласиях или даже о необходимости наладить свою личную жизнь. Мэр Везембек-Оппема заходит так далеко, что говорит о некоторых скверных поступках. Фредерик Пети упоминает, среди прочего, случаи пьянства или отсутствие уважения и вежливости», — сообщает телеканал. Обращения граждан по поводу поиска новых арендодателей, по словам авторов, также связано с началом сезона отпусков. «Эта ситуация будет связана, в частности, с приходом лета. Многие семьи, которые хотят поехать в отпуск, очевидно, не хотят оставлять свои дома в распоряжение беженцев», — говорится в статье. Муниципалитеты, в свою очередь, считают, что сделали все возможное, самостоятельно организовав пункты приема беженцев. Выделяемой правительством финансовой поддержки недостаточно, так как возможности муниципалитетов ограничены, резюмировали авторы. Ранее бельгийский политолог заявлял, что в стране растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. В то же время в польских СМИ появилась информация о том, что с 1 июля государство перестанет выдавать по 40 злотых беженцам на питание и проживание. По мнению профессора Петра Длугоша, таким образом страна предлагает украинцам вернуться на родину. По данным болгарского телевидения bTV News, беженцев начнут выселять из отелей, находящихся на берегу моря, и будут перевозить в отдельные базы. Также сообщалось, что в Европе создают фейки о беженцах, чтобы остановить их поток в западные страны, пишут «Дни.ру». На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее многие жители Украины уехали из страны преимущественно в страны Европейского союза.