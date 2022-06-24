Православная активистка обиделась на Куйвашева за Сабантуй

25 июня 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Активистка Оксана Иванова обиделась, что Евгений Куйвашев игнорирует православные праздники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву поставили в вину то, что он не так активно участвует в православных мероприятиях, как во всех остальных. Это заметила православная активистка Оксана Иванова. Своим мнением по поводу позиции главы региона она поделилась на своей странице «ВКонтакте». «А вот это сейчас обидно было! На Пасху в храме не был, на праздник Троицы тоже ни ногой. По одной щеке Шигирским идолом, по другой тюбетейкой. В ответ на наши обращения полный игнор. Что ж, двух поприщ по библейской норме вполне достаточно, делаем выводы», — написала Иванова. Поводом стало то, что Евгений Куйвашев побывал на праздновании Сабантуя в Академическом районе Екатеринбурга. Также она добавила, что обязательно выразит свои чувства — электорально. 11 сентября в Свердловской области пройдут выборы губернатора Свердловской области, Евгений Куйвашев уже выдвинул свою кандидатуру. Оксана Иванова — активистка из Екатеринбурга, которая выступает за сохранение православных скреп в регионе. В частности, она выступает против инициативы городских властей сделать древний Шигирский идол символом города, считая, что он является самым древним изображением злых духов. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву поставили в вину то, что он не так активно участвует в православных мероприятиях, как во всех остальных. Это заметила православная активистка Оксана Иванова. Своим мнением по поводу позиции главы региона она поделилась на своей странице «ВКонтакте». «А вот это сейчас обидно было! На Пасху в храме не был, на праздник Троицы тоже ни ногой. По одной щеке Шигирским идолом, по другой тюбетейкой. В ответ на наши обращения полный игнор. Что ж, двух поприщ по библейской норме вполне достаточно, делаем выводы», — написала Иванова. Поводом стало то, что Евгений Куйвашев побывал на праздновании Сабантуя в Академическом районе Екатеринбурга. Также она добавила, что обязательно выразит свои чувства — электорально. 11 сентября в Свердловской области пройдут выборы губернатора Свердловской области, Евгений Куйвашев уже выдвинул свою кандидатуру. Оксана Иванова — активистка из Екатеринбурга, которая выступает за сохранение православных скреп в регионе. В частности, она выступает против инициативы городских властей сделать древний Шигирский идол символом города, считая, что он является самым древним изображением злых духов.