Челябинцы представлялись в судах меценатами, чтобы избежать срока

Добиться отмены незаконных решений прокурорам удалось лишь в кассационном суде (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в судах пытались добиться прекращения уголовных дел, представляясь меценатами. В ряде случаев благотворительная помощь была формальной, в других она была оказана другими людьми. Об уловках фигурантов уголовных дел URA.RU рассказала начальник уголовно-судебного управления прокуратуры региона Людмила Дзех.

«С 2016 года в России действует такой институт освобождения от уголовной ответственности, как судебный штраф, основанием применения которого может быть совершение преступления небольшой или средней тяжести впервые, возмещение ущерба или заглаживание вреда. Отсутствие ограничений на применение меры создает ряд проблем, которые требуют законодательного регулирования. Так, суды учитывают как способ заглаживания вреда оказание благотворительной помощи, но не всегда такие действия соизмеримы с тем вредом, который причинен преступлением», — рассказала Людмила Дзех.

Например, Курчатовский райсуд Челябинска прекратил дело мужчины, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Подсудимый заявил, что внес три тысячи рублей в благотворительный фонд и тем самым загладил вину. Суд кассационной инстанции согласился с доводами прокурора, что само по себе внесение денег в фонд с учетом того, что преступление подрывает здоровье населения не может свидетельствовать о заглаживании вреда.

В Калининском районном суде прекратили дело женщины, обвиняемой в ложном сообщении о теракте в больнице. Она внесла в благотворительный фонд тысячу рублей. В кассации решение отменили, так как подсудимая сообщила о минировании больницы во время пандемии коронавируса, нарушила работу учреждения и должна понести уголовное наказание.

В Верхнеуральске суд освободил от уголовной ответственности мужчину, по вине которого из-за нарушений требований охраны труда погиб рабочий. Подсудимый заявил, что помог родным с похоронами и оплатил кредиты погибшего. Но затем выяснилось, что это сделал другой человек. Решение отменили по представлению прокурора в кассационном суде.

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