Из Кольцово без объяснения причин развернули два самолета

04 июля 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Решение перенаправить самолеты принял аэропорт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Администрация аэропорта «Кольцово» без объяснения причин приняла решение перенаправить самолеты «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в аэропорт Челябинска Баландино. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере авиации. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердили в челябинской воздушной гавани и в «Уральских авиалиниях». «„Кольцово“ развернуло два самолета и почему-то отправило в Челябинск. По нашей информации, это сделано по решению аэропорта. При этом два других самолета „Аэрофлота“ спокойно приземлились в Екатеринбурге», — рассказал инсайдер. Направленные в Челябинск самолеты летели из Благовещенска и Сочи. «Предоставили сегодня запасной аэродром двум рейсам авиакомпании „Уральские авиалинии“, которые должны были приземлиться в „Кольцово“. Речь идет о рейсах из Сочи и Благовещенска. Это решение аэропорта „Кольцово“, подробности лучше выяснить у них», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Челябинск». В справочной «Кольцово» корреспонденту URA.RU пояснили, что такое решение аэропорт не принимал. «Решение направить самолет в Челябинск принадлежит авиакомпании „Уральские Авиалинии“, а не аэропорту „Кольцово“», — заявили в справочной аэропорта. В пресс-службе «Уральских авиалиний» отметили, что решение направить судна в Челябинск, приняла служба ОРВД. «Это не решение авиакомпании. Рейсы U6300 и U6524 были отправлены на запасной аэродром в Челябинск по указанию службы организации воздушного движения. Пассажиры и борта находятся в Челябинске в настоящий момент», — уточнили в пресс-службе авиакомпании. Там отметили, что до момента отправки на запасной в Челябинск рейс U6524 кружил в зоне ожидания длительное время, ему не давали разрешения на посадку в Кольцово. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Администрация аэропорта «Кольцово» без объяснения причин приняла решение перенаправить самолеты «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в аэропорт Челябинска Баландино. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере авиации. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердили в челябинской воздушной гавани и в «Уральских авиалиниях». «„Кольцово“ развернуло два самолета и почему-то отправило в Челябинск. По нашей информации, это сделано по решению аэропорта. При этом два других самолета „Аэрофлота“ спокойно приземлились в Екатеринбурге», — рассказал инсайдер. Направленные в Челябинск самолеты летели из Благовещенска и Сочи. «Предоставили сегодня запасной аэродром двум рейсам авиакомпании „Уральские авиалинии“, которые должны были приземлиться в „Кольцово“. Речь идет о рейсах из Сочи и Благовещенска. Это решение аэропорта „Кольцово“, подробности лучше выяснить у них», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Челябинск». В справочной «Кольцово» корреспонденту URA.RU пояснили, что такое решение аэропорт не принимал. «Решение направить самолет в Челябинск принадлежит авиакомпании „Уральские Авиалинии“, а не аэропорту „Кольцово“», — заявили в справочной аэропорта. В пресс-службе «Уральских авиалиний» отметили, что решение направить судна в Челябинск, приняла служба ОРВД. «Это не решение авиакомпании. Рейсы U6300 и U6524 были отправлены на запасной аэродром в Челябинск по указанию службы организации воздушного движения. Пассажиры и борта находятся в Челябинске в настоящий момент», — уточнили в пресс-службе авиакомпании. Там отметили, что до момента отправки на запасной в Челябинск рейс U6524 кружил в зоне ожидания длительное время, ему не давали разрешения на посадку в Кольцово.