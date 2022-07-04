Из Кольцово без объяснения причин развернули два самолета

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, волонтер, вывеска, объявление, доброволец
Решение перенаправить самолеты принял аэропорт Фото:

Администрация аэропорта «Кольцово» без объяснения причин приняла решение перенаправить самолеты «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в аэропорт Челябинска Баландино. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере авиации. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердили в челябинской воздушной гавани и в «Уральских авиалиниях».

«„Кольцово“ развернуло два самолета и почему-то отправило в Челябинск. По нашей информации, это сделано по решению аэропорта. При этом два других самолета „Аэрофлота“ спокойно приземлились в Екатеринбурге», — рассказал инсайдер. Направленные в Челябинск самолеты летели из Благовещенска и Сочи.

«Предоставили сегодня запасной аэродром двум рейсам авиакомпании „Уральские авиалинии“, которые должны были приземлиться в „Кольцово“. Речь идет о рейсах из Сочи и Благовещенска. Это решение аэропорта „Кольцово“, подробности лучше выяснить у них», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Челябинск».

В справочной «Кольцово» корреспонденту URA.RU пояснили, что такое решение аэропорт не принимал. «Решение направить самолет в Челябинск принадлежит авиакомпании „Уральские Авиалинии“, а не аэропорту „Кольцово“», — заявили в справочной аэропорта.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» отметили, что решение направить судна в Челябинск, приняла служба ОРВД. «Это не решение авиакомпании. Рейсы U6300 и U6524 были отправлены на запасной аэродром в Челябинск по указанию службы организации воздушного движения. Пассажиры и борта находятся в Челябинске в настоящий момент», — уточнили в пресс-службе авиакомпании. Там отметили, что до момента отправки на запасной в Челябинск рейс U6524 кружил в зоне ожидания длительное время, ему не давали разрешения на посадку в Кольцово.

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Администрация аэропорта «Кольцово» без объяснения причин приняла решение перенаправить самолеты «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в аэропорт Челябинска Баландино. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере авиации. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердили в челябинской воздушной гавани и в «Уральских авиалиниях». «„Кольцово“ развернуло два самолета и почему-то отправило в Челябинск. По нашей информации, это сделано по решению аэропорта. При этом два других самолета „Аэрофлота“ спокойно приземлились в Екатеринбурге», — рассказал инсайдер. Направленные в Челябинск самолеты летели из Благовещенска и Сочи. «Предоставили сегодня запасной аэродром двум рейсам авиакомпании „Уральские авиалинии“, которые должны были приземлиться в „Кольцово“. Речь идет о рейсах из Сочи и Благовещенска. Это решение аэропорта „Кольцово“, подробности лучше выяснить у них», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Челябинск». В справочной «Кольцово» корреспонденту URA.RU пояснили, что такое решение аэропорт не принимал. «Решение направить самолет в Челябинск принадлежит авиакомпании „Уральские Авиалинии“, а не аэропорту „Кольцово“», — заявили в справочной аэропорта. В пресс-службе «Уральских авиалиний» отметили, что решение направить судна в Челябинск, приняла служба ОРВД. «Это не решение авиакомпании. Рейсы U6300 и U6524 были отправлены на запасной аэродром в Челябинск по указанию службы организации воздушного движения. Пассажиры и борта находятся в Челябинске в настоящий момент», — уточнили в пресс-службе авиакомпании. Там отметили, что до момента отправки на запасной в Челябинск рейс U6524 кружил в зоне ожидания длительное время, ему не давали разрешения на посадку в Кольцово.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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