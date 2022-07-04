Челябинская область вошла в топ-10 регионов по санаторному отдыху

Средняя стоимость проживания в санаториях региона составляет 4,7 тысяч рублей в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область заняла седьмое место в России по продажам путевок в санатории в высокий сезон лета 2022 года. Средняя стоимость проживания, питания и лечения в санаториях региона составляет 4,7 тысяч рублей в сутки.

«Составили рейтинг некурортных регионов по популярности санаторного отдыха. Челябинская область заняла седьмое место в России по продажам путевок в санатории в высокий сезон лета 2022 года. Средняя стоимость в челябинских санаториях составляет 4,7 тысяч рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение», — сообщает портал бронирования «Санатории-России.рф».

В первую десятку регионов России, популярных для отдыха летом 2022 года не на юге страны, вошли Алтайский край, Башкирия, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Ленинградская область, Челябинская область, Самарская область, Пермский край и Свердловская область. Рейтинг составлен на основе анализа продаж летних путевок в санатории России в 2022 году.

Основатель портала Евгений Терентьев отметил, что высокий спрос на санаторно-курортный отдых этим летом выявил нехватку номеров повышенной комфортности. Также многие санатории оказались не готовы к большому наплыву гостей, предъявляющих высокие требования к сервису, комфорту и досугу в санаториях. А вот по питанию и проведению оздоровительных процедур особых жалоб у отдыхающих нет.