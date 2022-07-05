Возмущенные срезкой деревьев курганцы получили ответ мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана выразили возмущение тем, что на улице Горького в центре города рабочие спилили кроны деревьев. Соответствующий пост появился в сообществе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». На претензии горожан ответили в городской администрации.

«В городе появился уютный тенистый скверик?! Для жителей?! Вырубить деревья немедленно!», — публикует негодующий комментарий к сделанному фото пользователь Марина Камшилова. Ей вторили несколько горожан, которых расстроили «улицы лысые, ужасно не красиво».

Представители администрации Курган в соцсетях опубликовали ответ. «Департаментом развития городского хозяйства Администрации города Кургана, в рамках аварийно—восстановительных работ выдано разрешение на обрезку 16 деревьев по ул. М. Горького. Назначенные на обрезку деревья произрастают в охранной зоне воздушных линий электропередач, вследствие неблагоприятных погодных условий (шквалистый ветер) происходят короткие замыкания», — пишут чиновники, ссылаясь на заявку обслуживающей организации. Кроме возможных отключений электричества, кроны деревьев создают угрозу здоровью и имуществу жителей города.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Кургана были недовольны вырубкой деревьев на улице Кирова. Из-за строительства новой поликлиники пришлось вырубить почти 50 деревьев.

Спиленные деревья на курганской улице М.Горького фото: Марина Камшилова (паблик VK «Инцидент Курган»)