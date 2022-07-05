Поимкой вандалов займется полиция города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска требует найти и наказать вандалов, разрисовавших граффити стену путепровода на пересечении улиц Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«В воскресенье, 3 июля, все покрасили, закончили работы. На следующий день, в понедельник, обнаружили, что стена разрисована. Подготовили заявление в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

Ранее в Челябинске в городском бору на экотропе «Лесная сказка» вандалы оторвали голову у скульптуры Аленушки. Через пару дней неизвестные вернулись и полностью разбили скульптуру. К поимке разрушителей также привлекли правоохранительные органы.

Граффити появилось на стене на следующие сутки после окончания работ Фото: пресс-служба администрации Челябинска