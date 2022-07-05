05 июля 2022

Мэрия Челябинска обратится к силовикам для поимки вандалов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, спецназ, омон
Поимкой вандалов займется полиция города Фото:

Администрация Челябинска требует найти и наказать вандалов, разрисовавших граффити стену путепровода на пересечении улиц Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«В воскресенье, 3 июля, все покрасили, закончили работы. На следующий день, в понедельник, обнаружили, что стена разрисована. Подготовили заявление в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

Ранее в Челябинске в городском бору на экотропе «Лесная сказка» вандалы оторвали голову у скульптуры Аленушки. Через пару дней неизвестные вернулись и полностью разбили скульптуру. К поимке разрушителей также привлекли правоохранительные органы.

Граффити появилось на стене на следующие сутки после окончания работ
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Администрация Челябинска требует найти и наказать вандалов, разрисовавших граффити стену путепровода на пересечении улиц Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «В воскресенье, 3 июля, все покрасили, закончили работы. На следующий день, в понедельник, обнаружили, что стена разрисована. Подготовили заявление в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. Ранее в Челябинске в городском бору на экотропе «Лесная сказка» вандалы оторвали голову у скульптуры Аленушки. Через пару дней неизвестные вернулись и полностью разбили скульптуру. К поимке разрушителей также привлекли правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...