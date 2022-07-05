Администрация Челябинска требует найти и наказать вандалов, разрисовавших граффити стену путепровода на пересечении улиц Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.
«В воскресенье, 3 июля, все покрасили, закончили работы. На следующий день, в понедельник, обнаружили, что стена разрисована. Подготовили заявление в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.
Ранее в Челябинске в городском бору на экотропе «Лесная сказка» вандалы оторвали голову у скульптуры Аленушки. Через пару дней неизвестные вернулись и полностью разбили скульптуру. К поимке разрушителей также привлекли правоохранительные органы.
Граффити появилось на стене на следующие сутки после окончания работ
Администрация Челябинска требует найти и наказать вандалов, разрисовавших граффити стену путепровода на пересечении улиц Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «В воскресенье, 3 июля, все покрасили, закончили работы. На следующий день, в понедельник, обнаружили, что стена разрисована. Подготовили заявление в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. Ранее в Челябинске в городском бору на экотропе «Лесная сказка» вандалы оторвали голову у скульптуры Аленушки. Через пару дней неизвестные вернулись и полностью разбили скульптуру. К поимке разрушителей также привлекли правоохранительные органы.