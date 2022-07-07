07 июля 2022

В серьезном ДТП в пермской деревне погибла женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью Фото:

В пермском селе Ключи (Суксунский округ) в результате ДТП погибла женщина. Об этом сообщается в группе местной пожарной части в соцсети «Вконтакте».

«07 июля в 16:24 на пункт связи части поступило сообщение о дорожно -транспортном происшествии Суксунский ГО с. Ключи ул. Золина. Произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобиля. К сожалению, пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в паблике.

Уточняется также, что водитель легкового автомобиля госпитализирован в больницу. Шофер грузовика, получивший легкие травмы, от госпитализации отказался.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми фура сбила рабочих, наносивших дорожную разметку. ДТП произошло на трассе Пермь-Екатеринбург в районе села Фролы.

Пассажирка легкового автомобиля погибла в результате столкновения машины с грузовиком
Фото:

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В пермском селе Ключи (Суксунский округ) в результате ДТП погибла женщина. Об этом сообщается в группе местной пожарной части в соцсети «Вконтакте». «07 июля в 16:24 на пункт связи части поступило сообщение о дорожно -транспортном происшествии Суксунский ГО с. Ключи ул. Золина. Произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобиля. К сожалению, пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в паблике. Уточняется также, что водитель легкового автомобиля госпитализирован в больницу. Шофер грузовика, получивший легкие травмы, от госпитализации отказался. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми фура сбила рабочих, наносивших дорожную разметку. ДТП произошло на трассе Пермь-Екатеринбург в районе села Фролы.
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