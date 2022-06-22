В Перми фура снесла рабочих. Видео

Обстоятельства ДТП выясняются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае грузовик сбил рабочих, наносивших разметку. По предварительным данным, ДТП произошло на трассе Пермь-Екатеринбург в районе села Фролы. Информация о происшествии появилась в соцсетях.

«В 15 часов 40 минут по автодороге „Пермь-Екатеринбург“ двигался грузовой автомобиль под управлением водителя 1971 года рождения. По предварительной информации на 9 километре автодороги водитель не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилями Газель и Митсубиси, осуществлявшими работы по нанесению дорожной разметки. В результате столкновения автомобиль Газель столкнулся с автомобилем Митсубиси после чего автомобиль Митсубиси отбросило на рабочего, осуществлявшего дорожные работы. В результате ДТП травмы получили дорожный рабочий и водитель Газели», — сообщается в группе «Мой город Пермь» в социальной сети «Вконтакте». Дозвониться до ГИБДД корреспонденту URA.RU не удалось.

Состояние пострадавших пока неизвестно. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии. Ранее URA.RU сообщал, что в крупной аварии недалеко от Перми пострадали двое человек. ДТП произошло на подъезде к городу на автодороге М-7 «Волга».