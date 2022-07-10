Кадыров зарезал верблюда

10 июля 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Мясо верблюдов раздали нуждающимся, рассказал Рамзан Кадыров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров заколол верблюда в честь праздника Курбан-байрам. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале. «По сложившейся традиции мы вместе с внуками первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закололи жертвенных верблюдов от каждого члена нашей семьи в честь благословенного праздника Ид аль-Адха. Их мясо раздали всем нуждающимся», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он рассказал, что приехал для этого в свое родовое село Ахмат-Юрт. Курбан-байрам проходит с 8 по 12 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман. По его словам, этот праздник несет нравственный и духовный смысл, а также сберегает добро и милосердие, передают « Невские новости ». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Чечни Рамзан Кадыров заколол верблюда в честь праздника Курбан-байрам. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале. «По сложившейся традиции мы вместе с внуками первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закололи жертвенных верблюдов от каждого члена нашей семьи в честь благословенного праздника Ид аль-Адха. Их мясо раздали всем нуждающимся», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он рассказал, что приехал для этого в свое родовое село Ахмат-Юрт. Курбан-байрам проходит с 8 по 12 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман. По его словам, этот праздник несет нравственный и духовный смысл, а также сберегает добро и милосердие, передают «Невские новости».