В Свердловской области ищут грибника, пропавшего возле болота. Фото

10 июля 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

В поселке Верхняя Синячиха пропал местный житель, ушедший в лес за грибами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция разыскивает жителя Верхней Синячихи (Свердловская область) Эдуарда Сухих, который утром 9 июля ушел в лес за грибами и до сих пор не вернулся. Когда он выходил последний раз на связь, то рассказал, что отдыхает возле болота, рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. «Информация поступила от его матери днем 9 июля. Сыщики установили, что утром того же дня мужчина ушел из дома в лесной массив, расположенный километре от улицы Кедровая поселка Верхняя Синячиха, за грибами и заблудился. При себе у мужчины имеется сотовый телефон, с которого он выходил на связь с полицейскими и пояснил, что находится в лесу, устал, отдыхает около болота. После этого на связь больше не выходил, телефон находится вне зоны доступа сети», — рассказал полковник Горелых. В поисках мужчины принимают участие 40 человек — сотрудники ППС, опероуполномоченные уголовного розыска, участковые. Мужчина был одет в болоньевую ветровку бежевого цвета и черные брюки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Эдуарда Сухих, просят звонить по телефонам 8 (34346) 3-42-25, 8 (34346) 48-2-02 либо 02, 112. Эдуард Сухих был одет в бежевую ветровку и черные брюки Фото: ГУ МВД по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Полиция разыскивает жителя Верхней Синячихи (Свердловская область) Эдуарда Сухих, который утром 9 июля ушел в лес за грибами и до сих пор не вернулся. Когда он выходил последний раз на связь, то рассказал, что отдыхает возле болота, рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. «Информация поступила от его матери днем 9 июля. Сыщики установили, что утром того же дня мужчина ушел из дома в лесной массив, расположенный километре от улицы Кедровая поселка Верхняя Синячиха, за грибами и заблудился. При себе у мужчины имеется сотовый телефон, с которого он выходил на связь с полицейскими и пояснил, что находится в лесу, устал, отдыхает около болота. После этого на связь больше не выходил, телефон находится вне зоны доступа сети», — рассказал полковник Горелых. В поисках мужчины принимают участие 40 человек — сотрудники ППС, опероуполномоченные уголовного розыска, участковые. Мужчина был одет в болоньевую ветровку бежевого цвета и черные брюки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Эдуарда Сухих, просят звонить по телефонам 8 (34346) 3-42-25, 8 (34346) 48-2-02 либо 02, 112.