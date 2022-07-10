В пермском аэропорту Boeing пострадал из-за водителя трапа

Восстановление самолета обошлось авиакомпании в 721 тыс рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермском аэропорту пассажирским трапом повредили датчик температуры самолета Boeing-737-800. Авиалайнеру, принадлежащему авиакомпании Nordwind Airlines, был нанесен ущерб в сумме свыше 700 тысяч рублей. Об этом говорится в определении арбитражного суда Пермского края, куда обратился авиаперевозчик. Отмечается, что происшествие было зафиксировано еще в мае 2019 года.

«4 мая 2019 на территории международного аэропорта Пермь после выполнения рейса по маршруту Анталья — Пермь во время выхода пассажиров произошло повреждение датчика температуры наружного воздуха воздушного судна В-737-800. ООО «Северный ветер» (Nordwind Airlines) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО «Международный аэропорт «Пермь» о взыскании убытков 720 951 руб. 87 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины 17 419 руб. 00 коп.», — отмечается в определении суда.

Расследование, проведенное Росавиацией, показало, что инцидент произошел по вине водителя спецтранспорта, который оставил трап без присмотра. Ответчик, пермский аэропорт, признал факт ненадлежащего оказания услуг. Он также согласился оплатить расходы на восстановление самолета заключив с авиаперевозчиком мировое соглашение.