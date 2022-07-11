11 июля 2022

На челябинку в саду напала гадюка

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, змея
Змея укусила женщину в кисть правой руки Фото:

На жительницу Кыштыма (Челябинская область) напала гадюка, когда та работала на своем садовом участке. Змея укусила женщину в правую руку.

«Во время садовых работ женщина не заметила притаившуюся в траве змею. Гадюка ужалила ее в кисть правой руки», — передает издание «Кыштымский рабочий».

Женщина самостоятельно добралась до приемного отделения Кыштымской городской больницы. Там ей ввели сыворотку от яда гадюки. Сейчас действие яда вызывает у пострадавшей только аллергическую реакцию.

Ранее змея напала на жителя Трехгорного. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Его поместили в стационар хирургического отделения.

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На жительницу Кыштыма (Челябинская область) напала гадюка, когда та работала на своем садовом участке. Змея укусила женщину в правую руку. «Во время садовых работ женщина не заметила притаившуюся в траве змею. Гадюка ужалила ее в кисть правой руки», — передает издание «Кыштымский рабочий». Женщина самостоятельно добралась до приемного отделения Кыштымской городской больницы. Там ей ввели сыворотку от яда гадюки. Сейчас действие яда вызывает у пострадавшей только аллергическую реакцию. Ранее змея напала на жителя Трехгорного. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Его поместили в стационар хирургического отделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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