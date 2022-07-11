На челябинку в саду напала гадюка

Змея укусила женщину в кисть правой руки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На жительницу Кыштыма (Челябинская область) напала гадюка, когда та работала на своем садовом участке. Змея укусила женщину в правую руку.

«Во время садовых работ женщина не заметила притаившуюся в траве змею. Гадюка ужалила ее в кисть правой руки», — передает издание «Кыштымский рабочий».

Женщина самостоятельно добралась до приемного отделения Кыштымской городской больницы. Там ей ввели сыворотку от яда гадюки. Сейчас действие яда вызывает у пострадавшей только аллергическую реакцию.

Ранее змея напала на жителя Трехгорного. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Его поместили в стационар хирургического отделения.