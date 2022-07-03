03 июля 2022

Челябинец пострадал от укуса гадюки

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
Житель Трехгорного после укуса находится под присмотром врачей Фото:

Житель Трехгорного (Челябинская область) пострадал от укуса гадюки. Как сообщили URA.RU в приемной медико-санитарной части (МСЧ) города, пострадавшему оказана необходимая медпомощь.

«Пострадавший находится в стационаре хирургического отделения. Сообщать о его состоянии мы не имеем права», — сообщили URA.RU в МСЧ города.

URA.RU пыталось связаться с хирургическим отделением. Там на звонок не ответили.

Ранее ядовитую гадюку заметили в центре Челябинска. Рептилия обжила одну из теплотрасс возле пруда Коммунар в районе улицы Университетская Набережная. Пользователи в социальных сетях отметили, что эти змеи обычно кусают людей, когда защищаются от невнимательного человека, прижавшего ее рукой или ногой.

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Житель Трехгорного (Челябинская область) пострадал от укуса гадюки. Как сообщили URA.RU в приемной медико-санитарной части (МСЧ) города, пострадавшему оказана необходимая медпомощь. «Пострадавший находится в стационаре хирургического отделения. Сообщать о его состоянии мы не имеем права», — сообщили URA.RU в МСЧ города. URA.RU пыталось связаться с хирургическим отделением. Там на звонок не ответили. Ранее ядовитую гадюку заметили в центре Челябинска. Рептилия обжила одну из теплотрасс возле пруда Коммунар в районе улицы Университетская Набережная. Пользователи в социальных сетях отметили, что эти змеи обычно кусают людей, когда защищаются от невнимательного человека, прижавшего ее рукой или ногой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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