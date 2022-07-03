Челябинец пострадал от укуса гадюки

Житель Трехгорного после укуса находится под присмотром врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Трехгорного (Челябинская область) пострадал от укуса гадюки. Как сообщили URA.RU в приемной медико-санитарной части (МСЧ) города, пострадавшему оказана необходимая медпомощь.

«Пострадавший находится в стационаре хирургического отделения. Сообщать о его состоянии мы не имеем права», — сообщили URA.RU в МСЧ города.

URA.RU пыталось связаться с хирургическим отделением. Там на звонок не ответили.

Ранее ядовитую гадюку заметили в центре Челябинска. Рептилия обжила одну из теплотрасс возле пруда Коммунар в районе улицы Университетская Набережная. Пользователи в социальных сетях отметили, что эти змеи обычно кусают людей, когда защищаются от невнимательного человека, прижавшего ее рукой или ногой.