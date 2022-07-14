Канада ввела новые санкции против России

Власти Канады ввели новые санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте канадского МИД.
«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе. В нем уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.
Канада наравне с Евросоюзом и США ввела санкции в ответ на российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украина. Одни из последних ограничений коснулись представителя МИД РФ Марии Захаровой, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 13 российских СМИ. Однако в июле Канада сделала исключение из антироссийских санкций. Оттава согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». В Киеве заявили, что подобное решение «создает плохой прецедент».
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