14 июля 2022

Канада ввела новые санкции против России

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Рабочий визит губернатора СО Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Каменск-Уральск, русал, промышленность, металлургия, печь, защитный экран, алюминиевое производство
Канада ввела санкции против промышленного сектора РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Канады ввели новые санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте канадского МИД.

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе. В нем уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

Канада наравне с Евросоюзом и США ввела санкции в ответ на российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украина. Одни из последних ограничений коснулись представителя МИД РФ Марии Захаровой, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 13 российских СМИ. Однако в июле Канада сделала исключение из антироссийских санкций. Оттава согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». В Киеве заявили, что подобное решение «создает плохой прецедент».

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Власти Канады ввели новые санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте канадского МИД. «14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе. В нем уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов. Канада наравне с Евросоюзом и США ввела санкции в ответ на российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украина. Одни из последних ограничений коснулись представителя МИД РФ Марии Захаровой, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 13 российских СМИ. Однако в июле Канада сделала исключение из антироссийских санкций. Оттава согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». В Киеве заявили, что подобное решение «создает плохой прецедент».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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