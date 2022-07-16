На Украине посоветовали Вучичу бежать в РФ из-за спецоперации. «Билет в Ростов возьмите»

17 июля 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

На Украине посоветовали президенту Сербии Александру Вучичу бежать в РФ из-за спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Сербии Александру Вучичу следует готовиться к бегству в Россию после его заявлений о российской спецоперации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Он посоветовал сербскому лидеру заранее приобрести билет в Ростов. «Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», — обратился украинский парламентарий к Вучичу в своем telegram-канале. По его мнению, Сербия «слишком много начала о себе думать» для страны с населением в шесть миллионов. Он напомнил, что Украина не забудет о заявлениях руководства балканской республики. Ранее Алексей Гончаренко заявил, что Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии за его заявления о российской спецоперации. Он намекнул, что союзники хотят помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз. Причиной стало заявление сербского лидера, что, если Запад не примет предложение президента России Владимира Путина по спецоперации на Украине, в мире начнется ад. В ответ на это президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не боится мести Хорватии и угроз Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Президенту Сербии Александру Вучичу следует готовиться к бегству в Россию после его заявлений о российской спецоперации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Он посоветовал сербскому лидеру заранее приобрести билет в Ростов. «Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», — обратился украинский парламентарий к Вучичу в своем telegram-канале. По его мнению, Сербия «слишком много начала о себе думать» для страны с населением в шесть миллионов. Он напомнил, что Украина не забудет о заявлениях руководства балканской республики. Ранее Алексей Гончаренко заявил, что Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии за его заявления о российской спецоперации. Он намекнул, что союзники хотят помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз. Причиной стало заявление сербского лидера, что, если Запад не примет предложение президента России Владимира Путина по спецоперации на Украине, в мире начнется ад. В ответ на это президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не боится мести Хорватии и угроз Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.