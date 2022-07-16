Вучич жестко ответил Киеву на угрозы

16 июля 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Сербия не боится угроз соседей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сербия не боится мести Хорватии и угроз Украины. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, отвечая на слова о «перевоспитании» страны. «Что касается второго вопроса, Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов — пусть делают свою работу», — заявил Вучич, информацию приводит ТАСС. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии за его заявления о российской спецоперации, пишет «Национальная служба новостей». Он намекнул, что союзники хотят помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз, дополняет деловое издание «Взгляд». Причиной стало заявление Вучича, что, если Запад не примет предложение президента РФ Владимира Путина по спецоперации на Украине, в мире начнется ад. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно с 24 февраля. Цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение людей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Одним из условий российской стороны на переговорах является объявление внеблокового статуса Украины. На протяжении всего времени спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно менял договоренности, не выполнял обещания и затягивал переговоры. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Сербия не боится мести Хорватии и угроз Украины. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, отвечая на слова о «перевоспитании» страны. «Что касается второго вопроса, Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов — пусть делают свою работу», — заявил Вучич, информацию приводит ТАСС. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии за его заявления о российской спецоперации, пишет «Национальная служба новостей». Он намекнул, что союзники хотят помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз, дополняет деловое издание «Взгляд». Причиной стало заявление Вучича, что, если Запад не примет предложение президента РФ Владимира Путина по спецоперации на Украине, в мире начнется ад. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно с 24 февраля. Цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение людей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Одним из условий российской стороны на переговорах является объявление внеблокового статуса Украины. На протяжении всего времени спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно менял договоренности, не выполнял обещания и затягивал переговоры.