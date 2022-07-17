В Пермском крае выступит народный артист ДНР

Дмитрий Федоров — популярный артист ДНР Фото: Анна Майорова © URA.RU

На международном патриотическом фестивале «Автомат и гитара — Сила в братстве», который пройдет в трех городах Пермского края, выступит народный артист Донецкой народной республики Дмитрий Федоров. Об этом сообщает telegram-канал «Губаха. Официально».

«Перед зрителями и ветеранами боевых действий и военной службы выступят творческие коллективы и исполнители России, Донбасса и Республики Беларусь. Хедлайнеры фестиваля — народный артист ДНР Дмитрий Федоров и группа „Трассера“ (Смоленск)», — говорится в сообщении.

Концерт посвящен поддержке Вооруженных cил РФ, выполняющих боевые задачи специальной военной операции и 25-летнему юбилею Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В первый день, 11 августа, концерт состоится в Губахе, 12 августа в Перми и 13 числа — в Чайковском.

Дмитрий Федоров — народный артист ДНР, заслуженный артист Украины, первый исполнитель Гимна Донецкой народной республики. Федоров работает в Донецком государственном музыкально-драматическом театре и выступает перед военными на Донбассе.

О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, это вынужденная мера. Главная цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины и помощь жителям Донбасса.