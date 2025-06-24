В Балатовский парк в Перми вернут кафе

Власти Перми хотят открыть новые кафе в Балатовском парке
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Формат заведений в парке обсуждается с предпринимателями
Формат заведений в парке обсуждается с предпринимателями Фото:

В Балатовском парке в Перми снова появятся заведения общепита. Сейчас власти города обсуждают с предпринимателями формат их работы. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин на заседании гордумы, отвечая на вопрос депутата Антона Мелюхина.

Мелюхин спросил о планах по организации общепита в Балатовском парке на месте снесенных ранее кафе. «Снесли четыре объекта, которые существовали там очень давно. Предприниматели не хотели приводить их в нормативное состояние согласно правилам благоустройства. Сейчас мы работаем над организацией площадки с фудтраками или небольшими объектами, обсуждаем с бизнесом», — ответил Соснин.

Предприниматели отмечают, что летом в период большого потока посетителей им работать интересно, но на зиму они готовы закрываться. «Ситуация не очень хорошая. Мы хотим, чтобы там была жизнь и зимой, и летом, поэтому формат пока обсуждаем. Там [в Балатовском парке] есть готовая площадка для этого бизнеса», — добавил мэр.

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В Балатовском парке в Перми снова появятся заведения общепита. Сейчас власти города обсуждают с предпринимателями формат их работы. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин на заседании гордумы, отвечая на вопрос депутата Антона Мелюхина. Мелюхин спросил о планах по организации общепита в Балатовском парке на месте снесенных ранее кафе. «Снесли четыре объекта, которые существовали там очень давно. Предприниматели не хотели приводить их в нормативное состояние согласно правилам благоустройства. Сейчас мы работаем над организацией площадки с фудтраками или небольшими объектами, обсуждаем с бизнесом», — ответил Соснин. Предприниматели отмечают, что летом в период большого потока посетителей им работать интересно, но на зиму они готовы закрываться. «Ситуация не очень хорошая. Мы хотим, чтобы там была жизнь и зимой, и летом, поэтому формат пока обсуждаем. Там [в Балатовском парке] есть готовая площадка для этого бизнеса», — добавил мэр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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