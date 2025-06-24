В Балатовский парк в Перми вернут кафе

В Балатовском парке в Перми снова появятся заведения общепита. Сейчас власти города обсуждают с предпринимателями формат их работы. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин на заседании гордумы, отвечая на вопрос депутата Антона Мелюхина.
Мелюхин спросил о планах по организации общепита в Балатовском парке на месте снесенных ранее кафе. «Снесли четыре объекта, которые существовали там очень давно. Предприниматели не хотели приводить их в нормативное состояние согласно правилам благоустройства. Сейчас мы работаем над организацией площадки с фудтраками или небольшими объектами, обсуждаем с бизнесом», — ответил Соснин.
Предприниматели отмечают, что летом в период большого потока посетителей им работать интересно, но на зиму они готовы закрываться. «Ситуация не очень хорошая. Мы хотим, чтобы там была жизнь и зимой, и летом, поэтому формат пока обсуждаем. Там [в Балатовском парке] есть готовая площадка для этого бизнеса», — добавил мэр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!