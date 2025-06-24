В управлении наркоконтроля Пермского края меняется начальник

В управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю появится новый начальник. Об этом сообщается на официальном сайте главка, где открыта вакансия руководителя подразделения.
«Сергей Абросимов, возглавлявший управление наркоконтроля с 2018 года, уволился из органов внутренних дел. Причина — выход на пенсию», — уточняет издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники.
Согласно информации источников издания, новым начальником управления может стать полковник Андрей Федюков. Официальное назначение пока не состоялось, однако в кадровых кругах главка его кандидатуру называют наиболее вероятной для утверждения. До перехода в МВД он служил в УФСКН по Пермскому краю. Сейчас господин Федюков является временно исполняющим обязанности руководителя управления.
Как отмечают его коллеги, Абросимов считался одним из наиболее опытных управленцев в главном управлении. Свою карьеру в органах внутренних дел он начал в середине 1990-х годов, работая в подразделении уголовного розыска. Значительную часть профессионального пути Сергей Абросимов провел в Мотовилихинском отделе. Впоследствии он возглавил это подразделение. Позднее он перешел на работу в городское управление МВД, занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной деятельности, а затем был назначен заместителем начальника УМВД по Перми — начальником полиции. С этой позиции Абросимов был переведен в главное управление.
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