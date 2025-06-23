В Перми банкротят завод, попавший под санкции США

В адрес ООО «Пермский завод металлообрабатывающих центров», выпускающего станки, направлено исковое заявление с требованием о признании предприятия банкротом. Истцом выступает ООО «Гестего» из Ульяновска, которое является кредитором завода, находящегося в санкционных списках Вашингтона.
«ООО „Гестего“, заявление о признании должника банкротом. Должник — АО „Совместное технологическое предприятие „Пермский завод металлообрабатывающих центров“, — сообщается в картотеке Арбитражного суда Пермского края.
По данным сервиса Saby (СБИС), у пермского предприятия имеется долг перед компанией из Ульяновска. Речь о сумме в 17 млн рублей. Это задолженность за поставленную продукцию, которая подтверждена двумя вступившими в силу решениями арбитражного суда.
АО «Совместное технологическое предприятие „Пермский завод металлообрабатывающих центров“ занимается производством токарных станков с ЧПУ и вертикально-фрезерных станков с ЧПУ. В 2021 году выручка компании составила 246,8 млн рублей, а чистая прибыль — 7,4 млн рублей. Финансовые показатели завода за последние годы не раскрываются. В феврале 2023 года предприятие было внесено в санкционные списки США.
ООО «Гестего» зарегистрировано в Ульяновске. Оно выпускает металлоконструкции, станции очистки смазочно-охлаждающей жидкости и защитные ограждения для металлообрабатывающих станков.
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