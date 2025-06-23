На пермском стратегическом заводе модернизируют производство прошлого века

На Соликамском магниевом заводе Пермского края обновили аммиачно-холодильную установку. Об этом сообщается на странице завода в соцсети «ВКонтакте».
«Обновления коснулись распределительного устройства, отвечающего за электроснабжение маслонасосов, рассольных насосов, вентиляторов, а также шкафа управления аммиачными компрессорами. Заменили оборудование 1982 года», — сообщается в соцсети завода.
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».
Ранее URA.RU сообщало, что соликамский магниевый завод Пермского края за первый квартал 2025 года показал убыток более 350 млн рублей. Об этом сообщалось в финансовой отчетности предприятия.
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