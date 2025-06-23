Стал известен арендатор одного из кафе-холмов на эспланаде в Перми

Сеть кофеен Monkey Grinder выиграла аукцион на аренду помещения в одном из «холмов» на эспланаде в Перми. Итоги торгов подвели 24 июня.
«Договор аренды заключен сроком на пять лет. В ходе аукциона стартовая стоимость аренды снизилась с 250 тысяч рублей до 131,4 тысячи рублей», — уточняет издание Business Class.
Ранее URA.RU сообщало о том, что администрация города выставила на торги помещения «холмов» на эспланаде. Они предназначены для размещения объектов общественного питания. Каждое имеет площадь почти 100 квадратных метров. Внутри уже имеется часть оборудования и мебели.
19 мая стало известно, что власти Перми определили нового арендатора для двух кафе-«холмов», расположенных на городской эспланаде. Победителем аукциона стала предпринимательница Наталья Решетникова, которая оказалась единственным участником торгов. Однако позднее выяснилось, что договор был расторгнут по взаимному согласию сторон.
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