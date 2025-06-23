Мошенники убедили пермяков оформить кредит и провести пикет в поддержку спецслужб Украины

Супружеская пара из Пермского края стала жертвой мошенников, которые убедили их оформить кредит, отправиться в Москву и организовать одиночный пикет с плакатом в поддержку спецслужб Украины. Инцидент произошел 30 апреля на Тверской улице.
«Злоумышленники связались с парой заранее. Под их давлением супруги оформили заемные средства, после чего мошенники приобрели для них билеты в Москву и оплатили проживание в гостинице, потребовав при этом сохранить детали поездки в тайне»,— сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
30 апреля, по указанию неизвестных, пара вышла на Тверскую улицу с плакатом. В этот день проводилась репетиция Парада Победы. Пермяки должны были разместиться рядом с военной техникой. Акция длилась всего 20 секунд — супругов задержали сотрудники полиции.
В отделе полиции им были предъявлены обвинения в дискредитации Вооруженных сил и неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Суд приговорил обоих к штрафу в размере 30 тысяч рублей каждому и назначил административный арест сроком на 13 суток. После освобождения супруги вернулись домой самостоятельно, оплатив обратную дорогу из собственных средств.
URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю за комментарием. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!