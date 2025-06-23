Продюсер пермского писателя Алексея Иванова раскрыла, когда выйдет его новый роман

Фрагмент нового романа пермского писателя Алексея Иванова «Невьянская башня» опубликовала продюсер Юлия Зайцева. По ее словам, книга выйдет в издательстве «Альпина. Проза» в ноябре 2025 года. Работу над произведением Иванов начал в 2024 году.
«Новый роман Алексея Иванова „Невьянская башня“ выйдет в издательстве „Альпина. Проза“ в ноябре этого года. Делюсь отрывком», — рассказала продюсер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее на встрече с читателями в Екатеринбурге Алексей Иванов сообщил, что действие книги разворачивается в 1735 году. В центре повествования окажется наклонная башня в Невьянске — главная достопримечательность города и родовое гнездо династии Демидовых. Одним из ключевых героев станет реальный исторический персонаж — уральский промышленник Акинфий Демидов.
Ранее URA.RU рассказывало, что новый роман пермского писателя Алексея Иванова «Вегетация» стал одним из самых продаваемых бестселлеров. Книга вышла 28 ноября 2024 года. За месяц читатели купили более 16 тысяч копий художественного романа, а Forbes поставил его на седьмую строчку своего рейтинга самых продаваемых книг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!