23 июня 2025

Пермяки показали испытания системы «Кукловод» для управления дроном на оптоволокне. Видео

В Перми успешно испытали систему управления дроном на оптоволокне «Кукловод»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон управляется с помощью оптического волокна (архивное фото)
Дрон управляется с помощью оптического волокна (архивное фото) Фото:

Дрон на оптоволокне, управляемый с помощью системы «Кукловод», успешно преодолел 8,5 километров и смог разогнаться до 85 километров в час. Об этом URA.RU рассказал представитель команды разработчиков «Кукловода».

«Провели испытания системы „Кукловод“ с катушкой на 10 км совместно с Академией БПЛА. Дрон пролетел 8,5 км., после чего произвели посадку для проведения замеров оптических потерь на линии. Оптические потери отсутствуют, средняя скорость полета составила 85 км/ч, время полета 5 часов 59 минут», — пояснили разработчики.

Над разработкой цифровой системы управления и передачи данных «Кукловод» трудится команда студентов и выпускников Пермского политеха (ПНИПУ). Благодаря усовершенствованной катушке, которая плавно разматывает оптическое волокно, БПЛА способен преодолевать до 25 километров. После испытаний «Кукловод» отправят в зону проведения спецоперации.

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Дрон на оптоволокне, управляемый с помощью системы «Кукловод», успешно преодолел 8,5 километров и смог разогнаться до 85 километров в час. Об этом URA.RU рассказал представитель команды разработчиков «Кукловода». «Провели испытания системы „Кукловод“ с катушкой на 10 км совместно с Академией БПЛА. Дрон пролетел 8,5 км., после чего произвели посадку для проведения замеров оптических потерь на линии. Оптические потери отсутствуют, средняя скорость полета составила 85 км/ч, время полета 5 часов 59 минут», — пояснили разработчики. Над разработкой цифровой системы управления и передачи данных «Кукловод» трудится команда студентов и выпускников Пермского политеха (ПНИПУ). Благодаря усовершенствованной катушке, которая плавно разматывает оптическое волокно, БПЛА способен преодолевать до 25 километров. После испытаний «Кукловод» отправят в зону проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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