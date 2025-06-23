Дрон на оптоволокне, управляемый с помощью системы «Кукловод», успешно преодолел 8,5 километров и смог разогнаться до 85 километров в час. Об этом URA.RU рассказал представитель команды разработчиков «Кукловода».
«Провели испытания системы „Кукловод“ с катушкой на 10 км совместно с Академией БПЛА. Дрон пролетел 8,5 км., после чего произвели посадку для проведения замеров оптических потерь на линии. Оптические потери отсутствуют, средняя скорость полета составила 85 км/ч, время полета 5 часов 59 минут», — пояснили разработчики.
Над разработкой цифровой системы управления и передачи данных «Кукловод» трудится команда студентов и выпускников Пермского политеха (ПНИПУ). Благодаря усовершенствованной катушке, которая плавно разматывает оптическое волокно, БПЛА способен преодолевать до 25 километров. После испытаний «Кукловод» отправят в зону проведения спецоперации.
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