Пермский край пережил аномально холодную ночь

В ночь на 24 июня температура воздуха в Пермском крае опустилась до 0°С. Практически случились заморозки.
«Основной температурный диапазон составил +2...+7°С. Максимум был зафиксирован в Чайковском +9,3°С», — сообщает проект «Метеоролог.и.я».
Ранее URA.RU сообщало о том, что в течение текущей недели в Пермском крае установится прохладная погода. Температурный режим на севере региона будет на 2 градуса, а по южным — на 3 градуса ниже климатической нормы.
Например, уже в среду, по мере смещения антициклона к Южному Уралу, на территорию Пермского края начнет поступать более теплая воздушная масса. В дневные часы прогнозируются продолжительные прояснения, осадки маловероятны за исключением крайнего севера. Температура воздуха ночью составит +6…+11°C, днем — +19…+24°C. В Перми днем до +22°C. Наиболее теплой будет погода на северо-западе региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!