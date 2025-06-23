23 июня 2025

Пермский край пережил аномально холодную ночь

В Пермском крае температура воздуха ночью опустилась до 0 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Столбики термометров опустились до 0°С
Столбики термометров опустились до 0°С Фото:

В ночь на 24 июня температура воздуха в Пермском крае опустилась до 0°С. Практически случились заморозки.

«Основной температурный диапазон составил +2...+7°С. Максимум был зафиксирован в Чайковском +9,3°С», — сообщает проект «Метеоролог.и.я».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в течение текущей недели в Пермском крае установится прохладная погода. Температурный режим на севере региона будет на 2 градуса, а по южным — на 3 градуса ниже климатической нормы.

Например, уже в среду, по мере смещения антициклона к Южному Уралу, на территорию Пермского края начнет поступать более теплая воздушная масса. В дневные часы прогнозируются продолжительные прояснения, осадки маловероятны за исключением крайнего севера. Температура воздуха ночью составит +6…+11°C, днем — +19…+24°C. В Перми днем до +22°C. Наиболее теплой будет погода на северо-западе региона.

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В ночь на 24 июня температура воздуха в Пермском крае опустилась до 0°С. Практически случились заморозки. «Основной температурный диапазон составил +2...+7°С. Максимум был зафиксирован в Чайковском +9,3°С», — сообщает проект «Метеоролог.и.я». Ранее URA.RU сообщало о том, что в течение текущей недели в Пермском крае установится прохладная погода. Температурный режим на севере региона будет на 2 градуса, а по южным — на 3 градуса ниже климатической нормы. Например, уже в среду, по мере смещения антициклона к Южному Уралу, на территорию Пермского края начнет поступать более теплая воздушная масса. В дневные часы прогнозируются продолжительные прояснения, осадки маловероятны за исключением крайнего севера. Температура воздуха ночью составит +6…+11°C, днем — +19…+24°C. В Перми днем до +22°C. Наиболее теплой будет погода на северо-западе региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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