23 июня 2025

Связанный с пермским олигархом Мазепиным банк купил историческую усадьбу в центре Москвы

Тольяттихимбанк Мазепина купил усадьбу князей Засекиных в центре Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Связанный с миллиардером Мазепиным банк нашел место под штаб-квартиру в Москве
Связанный с миллиардером Мазепиным банк нашел место под штаб-квартиру в Москве Фото:

Тольяттихимбанк, связанный с пермским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, основателем и бывшим владельцем пермского «Уралхима», приобрел историческую усадьбу князей Засекиных в Вознесенском переулке в центре Москвы. Сделка была завершена 17 июня 2025 года.

«Тольяттихимбанк стал владельцем усадьбы князей Засекиных в Вознесенском переулке в центре столицы. Сделка была закрыта 17 июня. Торги по продаже этого объекта состоялись еще в апреле этого года, но в итоговом протоколе победитель аукциона не раскрывался», — отмечают «Ведомости».

В состав купленного лота вошли здание площадью 1351 квадратный метр и прилегающий земельный участок размером 0,1 гектара. Точная сумма сделки не называется, однако стартовая цена аукциона составляла 1 миллиард рублей.

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Тольяттихимбанк, связанный с пермским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, основателем и бывшим владельцем пермского «Уралхима», приобрел историческую усадьбу князей Засекиных в Вознесенском переулке в центре Москвы. Сделка была завершена 17 июня 2025 года. «Тольяттихимбанк стал владельцем усадьбы князей Засекиных в Вознесенском переулке в центре столицы. Сделка была закрыта 17 июня. Торги по продаже этого объекта состоялись еще в апреле этого года, но в итоговом протоколе победитель аукциона не раскрывался», — отмечают «Ведомости». В состав купленного лота вошли здание площадью 1351 квадратный метр и прилегающий земельный участок размером 0,1 гектара. Точная сумма сделки не называется, однако стартовая цена аукциона составляла 1 миллиард рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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