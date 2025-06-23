Связанный с пермским олигархом Мазепиным банк купил историческую усадьбу в центре Москвы

Тольяттихимбанк, связанный с пермским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, основателем и бывшим владельцем пермского «Уралхима», приобрел историческую усадьбу князей Засекиных в Вознесенском переулке в центре Москвы. Сделка была завершена 17 июня 2025 года.
«Тольяттихимбанк стал владельцем усадьбы князей Засекиных в Вознесенском переулке в центре столицы. Сделка была закрыта 17 июня. Торги по продаже этого объекта состоялись еще в апреле этого года, но в итоговом протоколе победитель аукциона не раскрывался», — отмечают «Ведомости».
В состав купленного лота вошли здание площадью 1351 квадратный метр и прилегающий земельный участок размером 0,1 гектара. Точная сумма сделки не называется, однако стартовая цена аукциона составляла 1 миллиард рублей.
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