В Пермском крае продается баня и чан на колесах

В Добрянском округе Пермского края в поселке Полазна продается баня и чан на колесах. Стоимость готового бизнеса — 950 тысяч рублей.
«Продам готовый бизнес — баня и чан. Два прицепа, баня три на два метра, готова к работе. Чан (фурако) из нержавейки с правильной топкой на шесть человек. Стоимость — 950 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Прицепы стоят на учете и не имеют пробега. Вложения в бизнес, по словам владельца, должны окупиться за полгода.
Ранее URA.RU сообщало, что в Дзержинском районе Перми в микрорайоне ДКЖ продается сауна. Стоимость готового бизнеса — 3,8 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в краевом центре.
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