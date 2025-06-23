23 июня 2025

В Пермском крае продается баня и чан на колесах

Стоимость бани и чана на колесах в Полазне Пермского края — 950 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вложения в бизнес должны окупиться за полгода
Вложения в бизнес должны окупиться за полгода Фото:

В Добрянском округе Пермского края в поселке Полазна продается баня и чан на колесах. Стоимость готового бизнеса — 950 тысяч рублей.

«Продам готовый бизнес — баня и чан. Два прицепа, баня три на два метра, готова к работе. Чан (фурако) из нержавейки с правильной топкой на шесть человек. Стоимость — 950 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Прицепы стоят на учете и не имеют пробега. Вложения в бизнес, по словам владельца, должны окупиться за полгода.

Ранее URA.RU сообщало, что в Дзержинском районе Перми в микрорайоне ДКЖ продается сауна. Стоимость готового бизнеса — 3,8 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в краевом центре. 

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В Добрянском округе Пермского края в поселке Полазна продается баня и чан на колесах. Стоимость готового бизнеса — 950 тысяч рублей. «Продам готовый бизнес — баня и чан. Два прицепа, баня три на два метра, готова к работе. Чан (фурако) из нержавейки с правильной топкой на шесть человек. Стоимость — 950 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Прицепы стоят на учете и не имеют пробега. Вложения в бизнес, по словам владельца, должны окупиться за полгода. Ранее URA.RU сообщало, что в Дзержинском районе Перми в микрорайоне ДКЖ продается сауна. Стоимость готового бизнеса — 3,8 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в краевом центре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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