23 июня 2025

Стало известно, когда начнется строительство ипподрома под Пермью

Строительство ипподрома рядом с Пермью начнется в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти рассчитывают начать строительство в этом году
Власти рассчитывают начать строительство в этом году Фото:

В Пермском крае в поселке Ферма в 2025 году начнется строительство нового ипподрома. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

«Согласно предпроектному решению, объект будет включать: основную дорожку на 1  метров для рысаков и тренировочную дорожку. Работы планируется начать в этом году», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на краевое минспорта. 

Уточняется, что в центре ипподрома будет обустроено поле для конкурсного троеборья. Также построят трибуны на тысячу зрителей, гостевую конюшню на 40 лошадей, а также специальные помещения для судей и стартово-финишную зону. 

Ранее URA.RU рассказало, что на новый ипподром из краевого бюджета выделено 100 млн рублей. В июне 2025 года было разработано предпроектное решение спортивного объекта.

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В Пермском крае в поселке Ферма в 2025 году начнется строительство нового ипподрома. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края. «Согласно предпроектному решению, объект будет включать: основную дорожку на 1  метров для рысаков и тренировочную дорожку. Работы планируется начать в этом году», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на краевое минспорта.  Уточняется, что в центре ипподрома будет обустроено поле для конкурсного троеборья. Также построят трибуны на тысячу зрителей, гостевую конюшню на 40 лошадей, а также специальные помещения для судей и стартово-финишную зону.  Ранее URA.RU рассказало, что на новый ипподром из краевого бюджета выделено 100 млн рублей. В июне 2025 года было разработано предпроектное решение спортивного объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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