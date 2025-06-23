Стало известно, когда начнется строительство ипподрома под Пермью

В Пермском крае в поселке Ферма в 2025 году начнется строительство нового ипподрома. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.
«Согласно предпроектному решению, объект будет включать: основную дорожку на 1 метров для рысаков и тренировочную дорожку. Работы планируется начать в этом году», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на краевое минспорта.
Уточняется, что в центре ипподрома будет обустроено поле для конкурсного троеборья. Также построят трибуны на тысячу зрителей, гостевую конюшню на 40 лошадей, а также специальные помещения для судей и стартово-финишную зону.
Ранее URA.RU рассказало, что на новый ипподром из краевого бюджета выделено 100 млн рублей. В июне 2025 года было разработано предпроектное решение спортивного объекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!