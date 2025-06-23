Участник СВО из Перми ищет хозяина для кота, которого вывез из Курской области

Участник специальной военной операции из Перми ищет новых хозяев для кота, которого вывез из зоны боевых действий в Курской области. Сейчас мужчина находится в госпитале с ранением, а его питомец остался без попечения после смерти матери хозяина в Екатеринбурге, об этом сообщили в пермском приюте «Счастливый хвост».
«Пермяк вывез черно-белого кота из Курской области. Он отправил его с помощью волонтеров к маме в Екатеринбург. Но женщина умерла, а сам пермяк сейчас лежит раненый в госпитале и беспокоится за своего пушистого боевого товарища с позывным Кот», — передает слова сотрудников приюта 59.ru.
Сотрудникам приюта боец рассказал, что кот прибился к ним весной. Животное было истощено и травмировано, но быстро стало частью подразделения. Кот сопровождал военных в окопах и первым прятался при обстрелах. Животное планируют привезти из Екатеринбурга в Пермь 26 июня. После ветеринарного осмотра специалисты определят возраст и состояние здоровья животного, а также начнут поиски новых хозяев для кота.
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