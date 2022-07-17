Власти не могут найти денег на уличные фонари в пермской деревне

У местной управы нет денег, чтобы провести уличное освещение в деревне Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители деревня Степаново, расположенной под Пермью, годами живут без уличного освещения. О коммунальной проблеме рассказала читательница URA.RU Ксения Лунегова. Женщина неоднократно обращалась к депутатам и чиновникам различного уровня для решения вопроса с установкой уличных фонарей. Но каждый раз от властей приходили разные ответы по дате устройства освещения (имеются в распоряжении редакции).

«С мужем мы переехали в деревню Степаново в 2019 году. На всю деревню есть один фонарь. Я тогда удивилась — деревня жилая и расположена не так далеко от города, почему нет уличного освещения? Решила взяться и написать в администрацию Култаевского поселения о нашей проблеме. И получила весьма обнадеживающий ответ. Но на конец июня 2022 года никаких изменений с обустройством уличного освещения в д. Степаново нет», — написала Ксения Лунегова.

Пермячка также пояснила, что в деревне всего одна главная улица — Домодедовская. Именно на ней женщина и добивается установки уличных фонарей. Согласно расчетам властей Култаевского сельского поселения, в состав которого входит деревня, для этого требуется 422,5 тыс рублей. Таких денег в местном бюджете нет.

Ранее URA.RU на проблему отсутствия уличного освещения обращали внимание главы Пермского района Владимира Цветова жители Юго-Камского сельского поселения. А жителям деревни Старый Посад в Карагайском округе пришлось обращаться в прокуратуру для того, чтобы решить вопрос с питьевой водой.

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