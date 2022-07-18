Жители Свердловской области смогут получить выплату в размере 116 800 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более ста тысяч рублей смогут получить молодые свердловчане до 35 лет. Это касается тех, кто готов сменить место жительства ради перспектив в карьере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минтруд России.

«Минтруд представил новую программу субсидирования переезда молодых соискателей. В случае утверждения документа финансовая поддержка может быть оказана молодым людям до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьеры. Жители Свердловской области смогут получить выплату в размере 116 800 рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что эти средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время. В программе примут участие 25 регионов. Ранее URA.RU писало, что санкционное давление, которое оказывается на Россию, сказывается на рынке труда. На совещании с вице-премьерами 14 июня глава правительства Михаил Мишустин сообщил о выплате субсидий компаниям, которые будут не сокращать, а принимать на работу новых сотрудников. Так власти отреагировали на угрозу резкого роста безработицы в России, который эксперты ожидают уже осенью.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций — «отмена России», а также запрет ее культуры и ее роли в важнейших мировых событиях.