Глава Минтруда заявил о росте числа безработных в РФ

Антон Котяков отметил, что с июня в РФ наблюдается рост числа безработных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в июне растет число безработных. Кроме того, он отметил некоторую напряженность на рынке труда в России.

«В последние периоды уже июня месяца мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — приводит telegram-канал Минтруда слова Котякова. Он подметил, что с 1 марта по 1 июня число безработных находилось в отметке 660-680 тысяч, что является низким показателем для РФ.

По словам Котякова, санкционное давление, которое оказывается на Россию, сказывается на рынке труда. На совещании с вице-премьерами 14 июня глава правительства Михаил Мишустин сообщил о выплате субсидий компаниям, которые будут не сокращать, а принимать на работу новых сотрудников. Так власти отреагировали на угрозу резкого роста безработицы в России, который эксперты ожидают уже осенью.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций — «отмена России», а также запрет ее культуры и ее роли в важнейших мировых событиях.