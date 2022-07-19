Сменить Росселя в Совфеде предложили православной активистке

Оксана Иванова вошла в тройку кандидатов в сенаторы от СР Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова стала одним из трех кандидатов в Совет Федерации от депутата Госдумы («Справедливая Россия») Андрея Кузнецова, выдвинувшегося на выборы губернатора Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал сам эсер. Также в его тройку вошли депутат думы Нижнего Тагила Леонид Мартюшев и фельдшер скорой помощи Алексей Коровкин.

В сентябре Кузнецов будет участвовать в первых для себя губернаторских выборах. По правилам, как и любой кандидат, он должен назвать трех человек, которые в случае его победы могли бы занять кресло сенатора от Свердловской области. В итоге пост достанется одному из них. Уже известно, что Эдуард Россель, ныне заседающий в Совфеде, осенью оставит эту работу.

«Каждый из наших кандидатов отражает проблемные приоритеты, на которые обращают внимания все жители Свердловской области. Леонид Мартюшев — это промышленность и экономика. Алексей Коровкин — оказание первичной медицинской помощи. А мать шестерых детей Оксана Иванова — все, что касается проблем семей с детьми: снижение реальных доходов, рост цен, удорожание жилья, образование», — пояснил Кузнецов.

Андрей Кузнецов сдал в избирком 127 подписей в свою поддержку Фото: пресс-служба свердловского отделения «Справедливой России»

Также кандидат преодолел один из ключевых этапов выдвижения — прошел муниципальный фильтр, когда в поддержку выдвиженца собирают подписи городских и сельских депутатов. Кузнецову удалось собрать 127 подписей — максимально возможное количество. «Я благодарен всем, кто поддержал меня на этом пути. Постараюсь провести избирательную кампанию так, чтобы эти люди не пожалели о своей подписи в мою поддержку» — отозвался эсер.

Вместе с Кузнецовым на выборы выдвинулись еще пять человек. Это действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), глава свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат Госдумы Александр Демин («Новые люди») и юрист Иван Волков («РОС»). Выборы главы региона пройдут 11 сентября.

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