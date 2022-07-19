Пермский мед отправили на рынки Эмиратов

Тонна меда отправилась за границу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тонну меда и медовой продукции отправили пермские производители в различные страны, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«С начала 2022 года из Пермского края отправлено на экспорт 1,119 т продукции пчеловодства (мед, медовые композиции, апифитопродукция). Продукция отправлена в Северную Македонию, Монголию, Грузию, Молдову, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию», — сообщили в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что вся продукция признана безопасной. Мед прошел необходимые экспертизы качества и соответствует требованиям страны-импортера.

Ранее URA.RU рассказывало, что пчеловоды из Ординского округа, организовавшие кооператив «Пермские пчелы», планируют увеличить объемы производства меда в восемь раз — до 100 тонн в год. Губернатор Дмитрий Махонин обещал оказать им поддержку. Сообщалось также, что на зарубежный рынок отправляется не только продукция пчеловодов — пермский мармелад будет продаваться в Китае и ОАЭ.