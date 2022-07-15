В Пермском крае неизвестный напал с ножом на группу спортсменов

По словам тренера, неизвестный был вооружен предметом, напоминающим нож (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае во время тренировки по спортивному ориентированию к участникам подошел мужчина и стал выкрикивать оскорбления, угрожая ножом. Информация об этом была опубликована в группе «Подслушано: Горнозаводск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во время тренировки ребят, занимающихся спортивным ориентированием, вооруженный ножом неадекватный мужчина напал на группу. Благодаря грамотным действиям тренера Соповой Юлии Анатольевны все дети были эвакуированы в спортшколу», — написано в сообществе.

Об этом стало известно полиции. Вскоре удалось установить личность подозреваемого и организовать комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание. «Через некоторое время от местных жителей поступило сообщение о том, что на одной из автодорог они заметили данного гражданина. Он был задержан и передан полицейским», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Сейчас он находится в дежурной части отделения полиции. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

О том, что в ночь на 11 июля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на 40-летнего пермяка, URA.RU писало ранее. Налетчик, приставив нож к горлу потерпевшего, потребовал мобильный телефон и деньги.