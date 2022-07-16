Пермскую 13-летнюю девочку держали связанной в лесу

В Пермском крае 13-летней девочке связали руки и удерживали в лесу Фото: depositphotos.com

Пермские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины из поселка Теплая Гора Горнозаводского округа (Пермский край), которого подозревают в том, что он держал связанной в лесу 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Подозреваемый, находясь в лесном массиве, расположенном около поселка Теплая Гора, встретил несовершеннолетнюю местную жительницу 2009 года рождения, которая выгуливала собаку. Используя нож и угрожая его применением, подозреваемый связал девочке руки, лишив ее возможности самостоятельно передвигаться», — приводят подробности происшествия следователи. В таком виде девочка удерживалась до позднего вечера.

Убежать ребенку удалось, когда мужчина уснул. Девочка прибежала домой и сообщила обо всем родителям, которые позвонили в полицию.

Подозреваемым по факту незаконного лишения человека свободы, совершенного в отношении несовершеннолетнего, стал местный 42-летний житель. Виновному по п. «д» ч.2 ст. 127 УК РФ грозят принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время следователи продолжают расследование.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники пермского СУ СК РФ передали в суд дело 37-летней жительницы пермской Добрянки. Женщину обвинили в истязании собственной 12-летней дочери.