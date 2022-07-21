Лесной пожар возле челябинского детского лагеря потушили

Пожарные спасли детский лагерь Фото: Илья Московец © URA.RU

Возле детского лагеря «Роднички» в Нагайбакском районе Челябинской области вечером 21 июля ликвидирована угроза лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Ландшафтный пожар локализован. Проведена тройная опашка. Всего на тушение привлечено 32 человека и 10 единиц техники», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщила районному изданию «Всходы» начальник районного управления образования Ирина Решетникова, принято решение оставить детей в лагере. Возле «Родничков» продолжают дежурить машины МЧС. Если ситуация опять ухудшится, детей эвакуируют.

Ранее очевидцы сообщили URA.RU о задымления из леса со стороны Карталинского района. Детей собрали и вывели из корпусов. К лагерю прибыли автобусы, паники не было.

В июле 2021 года во время лесных пожаров работу лагеря пришлось прервать. По указанию президента РФ Владимира Путина детям предоставили возможность отдохнуть на Черном море.