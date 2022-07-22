В Перми объявили срочный поиск 10-летнего ребенка

фото: VK Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» Пермь
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Пермский поисковый отряд «Регион-59» приступил к срочному поиску не вернувшегося домой 10-летнего мальчика. Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». «Срочный сбор на поиск Горкунова Данила Сергеевича, 10 лет», — разметили ночью 23 июля информацию волонтеры. Поиски проходят в поселке Новый Крым Кировского района Перми. Мальчик потерялся 22 июля, когда ушел гулять из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно. Узнать ребенка можно по синим шортам и футболке, а также черным сланцам. У мальчика светлые волосы. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае нашли двух потерявшихся девушек. Поиски пропавших заняли около трех дней.