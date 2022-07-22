22 июля 2022

В Перми объявили срочный поиск 10-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, перекресток, перекресток с круговым движением, автомобиль полиции
В Перми полиция и волонтеры ищут 10-летнего мальчика Фото:

Пермский поисковый отряд «Регион-59» приступил к срочному поиску не вернувшегося домой 10-летнего мальчика. Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

«Срочный сбор на поиск Горкунова Данила Сергеевича, 10 лет», — разметили ночью 23 июля информацию волонтеры. Поиски проходят в поселке Новый Крым Кировского района Перми.

Мальчик потерялся 22 июля, когда ушел гулять из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно. Узнать ребенка можно по синим шортам и футболке, а также черным сланцам. У мальчика светлые волосы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае нашли двух потерявшихся девушек. Поиски пропавших заняли около трех дней.

В Перми потерялся 10-летний мальчик

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Пермский поисковый отряд «Регион-59» приступил к срочному поиску не вернувшегося домой 10-летнего мальчика. Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». «Срочный сбор на поиск Горкунова Данила Сергеевича, 10 лет», — разметили ночью 23 июля информацию волонтеры. Поиски проходят в поселке Новый Крым Кировского района Перми. Мальчик потерялся 22 июля, когда ушел гулять из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно. Узнать ребенка можно по синим шортам и футболке, а также черным сланцам. У мальчика светлые волосы. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае нашли двух потерявшихся девушек. Поиски пропавших заняли около трех дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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