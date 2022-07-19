Пермский поисковый отряд сообщил о судьбе двух пропавших девушек

В пермском городе Кунгур волонтеры нашли живыми пропавших девушек Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Кунгуре Пермского края поисковый отряд «Регион159» расказал об успешном окончании поиска двух девушек. Информация появилась на страничке организации в соцсети «ВКонтакте».

«Найдены! Живы! Благодарим за помощь в поиске», — гласит информация поста в группе. Волонтеры просят помощников снять посты о поиске.

Две девушки, 15 и 16 лет, пропали в Кунгуре. Их местонахождение было неизвестно, начиная с 16 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае спустя полгода нашли пропавшую девушку. Тело погибшей обнаружили в воде.