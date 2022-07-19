Пермский поисковый отряд сообщил о судьбе двух пропавших девушек

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Памятник природы
В пермском городе Кунгур волонтеры нашли живыми пропавших девушек Фото:

В городе Кунгуре Пермского края поисковый отряд «Регион159» расказал об успешном окончании поиска двух девушек. Информация появилась на страничке организации в соцсети «ВКонтакте».

«Найдены! Живы! Благодарим за помощь в поиске», — гласит информация поста в группе. Волонтеры просят помощников снять посты о поиске.

Две девушки, 15 и 16 лет, пропали в Кунгуре. Их местонахождение было неизвестно, начиная с 16 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае спустя полгода нашли пропавшую девушку. Тело погибшей обнаружили в воде.

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В городе Кунгуре Пермского края поисковый отряд «Регион159» расказал об успешном окончании поиска двух девушек. Информация появилась на страничке организации в соцсети «ВКонтакте». «Найдены! Живы! Благодарим за помощь в поиске», — гласит информация поста в группе. Волонтеры просят помощников снять посты о поиске. Две девушки, 15 и 16 лет, пропали в Кунгуре. Их местонахождение было неизвестно, начиная с 16 июля. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае спустя полгода нашли пропавшую девушку. Тело погибшей обнаружили в воде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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