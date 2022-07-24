Полпред Якушев дал установку по тушению лесных пожаров в УрФО

25 июля 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Властям УрФО с лесными пожарами нужно бороться сообща Фото: Екатерина Сычкова Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что в случае ухудшения ситуации с лесными пожарами, региональным властям необходимости работать на опережение. Об этом заявил на совещании с участием главных федеральных инспекторов, о чем сообщается на сайте уральского полпредства. «Стоит жаркая погода, есть вероятность, что ситуация с природными возгораниями будет ухудшаться. На первоначальном этапе справиться с пожарами собственными ресурсами у регионов получается не всегда. Поэтому нужно работать на опережение: заранее запрашивать дополнительные силы и средства у соседних территорий, привлекать их работе. В случае с природными пожарами лучше перестраховаться, чем выпустить огненную стихию из-под контроля», — акцентировал Владимир Якушев. В уральском полпредстве также добавили, что по состоянию на 25 июля в федеральном округе действует 24 пожара, из них 23 на территории ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО объявила в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров. Ответственным за ликвидацию возгораний назначен ее заместитель — Азат Ислаев.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что в случае ухудшения ситуации с лесными пожарами, региональным властям необходимости работать на опережение. Об этом заявил на совещании с участием главных федеральных инспекторов, о чем сообщается на сайте уральского полпредства. «Стоит жаркая погода, есть вероятность, что ситуация с природными возгораниями будет ухудшаться. На первоначальном этапе справиться с пожарами собственными ресурсами у регионов получается не всегда. Поэтому нужно работать на опережение: заранее запрашивать дополнительные силы и средства у соседних территорий, привлекать их работе. В случае с природными пожарами лучше перестраховаться, чем выпустить огненную стихию из-под контроля», — акцентировал Владимир Якушев. В уральском полпредстве также добавили, что по состоянию на 25 июля в федеральном округе действует 24 пожара, из них 23 на территории ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО объявила в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров. Ответственным за ликвидацию возгораний назначен ее заместитель — Азат Ислаев.