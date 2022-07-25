Екатеринбурженка из раздавленной иномарки пожаловалась на врачей

26 июля 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

По словам пострадавшей, ей долго не оказывали медицинскую помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пострадавшая екатеринбурженка Юлия, которая 25 июля, попала под металлоконструкцию, находясь в машине KIA Optima вместе с двумя детьми и 28-летней крестной, пожаловалась на равнодушие врачей больницы № 36. По ее словам, она провела без медицинской помощи около трех часов. «Юля говорит, что они даже стекла не извлекли из ноги. Сейчас у нее все болит. Крепится. Лицо в синяках, губа изнутри сильно разбита, а в больнице [раны] даже не обработали», — рассказала журналистам Е1.RU брат пострадавшей Максим. По его словам, помощь женщине начали оказывать лишь после того, как она стала целенаправленно обращать на себя внимание. После чего ей наложили гипс и отправили домой. URA.RU попыталось получить комментарии у представителей больницы № 36. Однако на звонок корреспондента в пресс-службе не ответили. 25 июля днем в Екатеринбурге огромная железная конструкция выпала из КАМАЗа, рухнула на легковое авто KIA Optima, где находились дети, и раздавила иномарку. От удара у машины смяло крышу и выбило стекла. Также металлоконструкция задела фургон, ехавший за иномаркой. Авария произошла утром 25 июля на Объездной автодороге.

Пострадавшая екатеринбурженка Юлия, которая 25 июля, попала под металлоконструкцию, находясь в машине KIA Optima вместе с двумя детьми и 28-летней крестной, пожаловалась на равнодушие врачей больницы № 36. По ее словам, она провела без медицинской помощи около трех часов. «Юля говорит, что они даже стекла не извлекли из ноги. Сейчас у нее все болит. Крепится. Лицо в синяках, губа изнутри сильно разбита, а в больнице [раны] даже не обработали», — рассказала журналистам Е1.RU брат пострадавшей Максим. По его словам, помощь женщине начали оказывать лишь после того, как она стала целенаправленно обращать на себя внимание. После чего ей наложили гипс и отправили домой. URA.RU попыталось получить комментарии у представителей больницы № 36. Однако на звонок корреспондента в пресс-службе не ответили. 25 июля днем в Екатеринбурге огромная железная конструкция выпала из КАМАЗа, рухнула на легковое авто KIA Optima, где находились дети, и раздавила иномарку. От удара у машины смяло крышу и выбило стекла. Также металлоконструкция задела фургон, ехавший за иномаркой. Авария произошла утром 25 июля на Объездной автодороге.