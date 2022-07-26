Махонин поручил использовать мусор при подготовке к юбилею Перми

Дмитрий Махонин привел в пример местные предприятия, которые уже изготавливают стройматериалы из переработанного вторсырья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

При подготовке проектов к юбилею Перми нужно «более массово» применять строительные материалы, изготовленные из переработанного мусора. Об этом во время заседания краевого правительства, где обсуждался проект «Зеленое кольцо», заявил губернатор Дмитрий Махонин. Он поручил главе министерства закупок края Алексею Зарубину проработать этот вопрос и доложить о нем «в течение недели». Прямая трансляция заседания велась на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы должны сделать так, чтобы в работах по благоустройству, по строительству социальных объектов [к 300-летию Перми], приоритет был отдан тем товарам, которые производятся из вторсырья», — сказал Махонин, отметив, что в одном из городских парков такие материалы уже применяются. По словам губернатора, подобную продукцию (к примеру, тротуарную плитку), изготавливают предприятия в Лысвье.

Проект «Зеленое кольцо» является частью масштабного проекта «Пермь-300». Он включает в себя создание особо охраняемых природных территорий в долинах малых рек Егошихи и Данилихи и обустройство прилегающего к ним ландшафта. Так, по словам главы Перми Алексея Демкина, работы по обустройству долины Егошихи должны начаться этой осенью. Сейчас разрабатывается соответствующая техническая документация.

Общая площадь зон «Зеленого кольца» составит 106 гектар. Стоимость проекта власти оценили в 1,7 млрд рублей. Сообщалось, что одним из инвесторов проекта может стать Сбер.