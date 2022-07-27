Пермяк благодаря проекту Путина пройдет стажировку в Balenciaga

Даниил Медведенко работает над собственным брендом одежды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Молодой пермяк Даниил Медведенко после посещения нескольких смен образовательного центра «Сириус», созданного по инициативе Владимира Путина, пройдет стажировку во всемирно известном модном доме Balenciaga. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам начинающий дизайнер.

«Я приму участие в стажировке в Balenciaga в конце августа. Она будет связана с работой над сложными „кутюрными“ вещами. Я на практике увижу, как создаются такие вещи. Это очень ценный опыт для меня», — рассказал Медведенко.

Путь юного кутюрье начался в 2016 году, с первой поездки в «Сириус». Тогда направлением Медведенко была акварельная живопись. Спустя несколько смен, молодой человек увлекся дизайном и разработкой одежды, но картины писать не бросил. В одной из картин, он использовал образ актрисы Ренаты Литвиновой, которая связалась с юношей. Картины и дизайнерские эскизы ей понравились и Литвинова переслала часть работ грузинскому дизайнеру и креативному директору модного дома Balenciaga Демны Гвасалии. Он и предложил Медведенко отправиться на стажировку. В настоящее время начинающий дизайнер ждет начала стажировки и работает над созданием собственного бренда одежды, с особой философией.

Balenciaga — дом моды, основанный в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. Его клиентками были Глория Гиннес, принцесса Виндзорская, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и многие другие. Сейчас дом моды базируется в Париже.

Центр «Сириус» в Сочи был создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Фонд учрежден выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.