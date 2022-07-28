Пермякам делают массаж топором

Массаж топором, по словам девушки, помогает бороться со страхом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Перми Валерия предлагает всем желающим сеанс массажа топориком. Стоимость такой необычной услуги — 3000 рублей. По словам массажистки, она делает все очень аккуратно, могут остаться лишь мелкие царапины, если у клиента сухая кожа.

«Я топор не точу и не затупляю. Легкими шинкующими движениями прохожу по всему телу. За счет лезвия удается глубинно расслабить мышцы, тело краснеет. Затем прохожусь по болевым точкам лезвием. По лицу и голове тоже прохожусь для снятия напряжения», — рассказала URA.RU Валерия. По ее словам, такая процедура, кроме прочего, помогает бороться со страхом.

Клиентов у массажистки довольно много. Помимо массажа топором, Валерия работает с подсознательными и психологическими проблемами своих клиентов, проводит сеансы медитации и так далее. Этим навыкам ее обучали опытные знающие люди, утверждает Валерия.