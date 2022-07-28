28 июля 2022

Пермякам делают массаж топором

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Сломанный воздух» с Красноярска в ГЦСИ. Екатеринбург, топор
Массаж топором, по словам девушки, помогает бороться со страхом Фото:

Жительница Перми Валерия предлагает всем желающим сеанс массажа топориком. Стоимость такой необычной услуги — 3000 рублей. По словам массажистки, она делает все очень аккуратно, могут остаться лишь мелкие царапины, если у клиента сухая кожа.

«Я топор не точу и не затупляю. Легкими шинкующими движениями прохожу по всему телу. За счет лезвия удается глубинно расслабить мышцы, тело краснеет. Затем прохожусь по болевым точкам лезвием. По лицу и голове тоже прохожусь для снятия напряжения», — рассказала URA.RU Валерия. По ее словам, такая процедура, кроме прочего, помогает бороться со страхом.

Клиентов у массажистки довольно много. Помимо массажа топором, Валерия работает с подсознательными и психологическими проблемами своих клиентов, проводит сеансы медитации и так далее. Этим навыкам ее обучали опытные знающие люди, утверждает Валерия.

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Жительница Перми Валерия предлагает всем желающим сеанс массажа топориком. Стоимость такой необычной услуги — 3000 рублей. По словам массажистки, она делает все очень аккуратно, могут остаться лишь мелкие царапины, если у клиента сухая кожа. «Я топор не точу и не затупляю. Легкими шинкующими движениями прохожу по всему телу. За счет лезвия удается глубинно расслабить мышцы, тело краснеет. Затем прохожусь по болевым точкам лезвием. По лицу и голове тоже прохожусь для снятия напряжения», — рассказала URA.RU Валерия. По ее словам, такая процедура, кроме прочего, помогает бороться со страхом. Клиентов у массажистки довольно много. Помимо массажа топором, Валерия работает с подсознательными и психологическими проблемами своих клиентов, проводит сеансы медитации и так далее. Этим навыкам ее обучали опытные знающие люди, утверждает Валерия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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