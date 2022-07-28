Церковь Украины хочет лишить Кирилла кресла патриарха

28 июля 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Православная церковь Украины потребовала лишить патриарха Кирилла его статуса Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Раскольническая Православная церковь Украины приняла решение об обращении к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриаршего престола Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Данное решение было принято в ходе заседания Священного Синода Украинской православной церкви. «Во исполнение постановления Архиерейского Собора Священный Синод поддержал внесенный Синодальной Богословско-литургической комиссией проект письма Вселенскому Патриарху Варфоломею… о привлечении русского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишению его патриаршего престола», — сообщается на официальном сайте Православной церкви Украины. Само заседания Синода прошло 27 июля. Ранее Канада ввела персональные санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также это сделала и Великобритания. В свою очередь, Венгрия потребовала, чтобы против патриарха Кирилла, который возглавляет Русскую православную церковь, не вводили санкций. Ранее на Украине уже требовали запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Законопроект об этом внесен в Верховную Раду. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее цель, заявлял российский глава, — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима.

Раскольническая Православная церковь Украины приняла решение об обращении к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриаршего престола Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Данное решение было принято в ходе заседания Священного Синода Украинской православной церкви. «Во исполнение постановления Архиерейского Собора Священный Синод поддержал внесенный Синодальной Богословско-литургической комиссией проект письма Вселенскому Патриарху Варфоломею… о привлечении русского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишению его патриаршего престола», — сообщается на официальном сайте Православной церкви Украины. Само заседания Синода прошло 27 июля. Ранее Канада ввела персональные санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также это сделала и Великобритания. В свою очередь, Венгрия потребовала, чтобы против патриарха Кирилла, который возглавляет Русскую православную церковь, не вводили санкций. Ранее на Украине уже требовали запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Законопроект об этом внесен в Верховную Раду. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее цель, заявлял российский глава, — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима.